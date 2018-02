Warnstreiks der Metaller treffen Autoindustrie

Die 24-stündigen Warnstreiks in der Metall-und Elektroindustrie haben am Donnerstag vor allem die Autoindustrie getroffen. Mit den Kölner Ford-Werken erreichten die Arbeitsniederlegungen erstmals einen Großbetrieb in Nordrhein-Westfalen. In Bayern und Baden-Württemberg standen vor allem Autozulieferer im Fokus der IG Metall.

Am Freitag sollen die Hersteller BMW, Audi, Daimler und Porsche

folgen.

Im Südwesten waren nach Angaben der Gewerkschaft am Donnerstag vor allem Bosch und Mahle betroffen. "Im Bosch-Werk in Feuerbach sind heute 14.000 Beschäftigte in der Frühschicht aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen", sagte ein Sprecher der IG Metall. In Hessen hat die IG Metall unter anderem die Beschäftigten bei Bombardier, Rheinmetall und Volkswagen zu Warnstreiks aufgerufen. Bei VW in Baunatal gebe es zweistündige Warnstreiks in allen Schichten, sagte Elke Volkmann von der IG Metall. Nach Angaben der IG Metall Küste ruhte in Norddeutschland unter anderem bei Mercedes in Hamburg die Arbeit.

Verhandlungen am Wochenende?

Auch in Bayern lag der Schwerpunkt auf den Autozulieferern. Die

IG Metall rief zu Warnstreiks unter anderem in mehreren Werken von Bosch, bei Grammer, Mahle, Getrag, Schaeffler, ZF Gusstechnologie und Federal Mogul auf. "Am Freitag wird die IG Metall dann die Beschäftigten der bayerischen Autobauer zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Alle vier BMW-Standorte und Audi in Ingolstadt werden 24 Stunden lang stillstehen", kündigte die Gewerkschaft an.

Im Südwesten stehen am Freitag die Automobilbauer Porsche und

Daimler im Fokus der IG Metall. Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten am vergangenen Wochenende die fünfte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ohne Ergebnis abgebrochen. Erwartet wird, dass nach der aktuellen Warnstreikwelle möglicherweise an diesem Wochenende wieder verhandelt wird.

Arbeitsgericht erklärt Streik für rechtmäßig

Zu den Streiks gibt es auch schon einen Gerichtsentscheid: Das Arbeitsgericht in Krefeld wies am Mittwoch einen Antrag eines Unternehmens auf einstweilige Verfügung gegen die ganztägigen Arbeitsniederlegungen ab. Dazu erklärte die IG-Metall-Bezirksleitung für Nordrhein-Westfallen, das Gericht habe festgestellt, dass die Gewerkschaftsforderungen rechtmäßig und die Streiks verhältnismäßig seien.

Der IG Metall-Bezirksleiter für Nordrhein-Westfalen, Knut

Giesler, erklärte zur Abweisung der von der Firma Otto Fuchs Dülken

in Viersen eingereichten einstweiligen Verfügung, mit den

"durchsichtigen juristischen Ablenkungsmanövern" müsse jetzt Schluss sein. Notwendig sei eine "Lösung am Verhandlungstisch".

Mehrere Unternehmen und Verbände der Metall- und Elektroindustrie haben gegen die ersten 24-Stunden-Warnstreiks in der Geschichte der Branche geklagt. So schaltete Südwestmetall das Arbeitsgericht Stuttgart ein, Bayern wandte sich an die Münchner Justiz und auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie im Saarland zog die Unternehmerseite vor Gericht.

Lohnausgleich als Knackpunkt

Die Fronten im Tarifstreit sind verhärtet, Knackpunkt ist vor allem die Gewerkschaftsforderung nach einem Teillohnausgleich für bestimmte Beschäftigte. Am Samstag war ein erneuter Versuch der Einigung gescheitert, daraufhin rief die IG Metall zu 24-Stunden-Warnstreiks auf.

"Für eine derartige Eskalation habe ich kein Verständnis",

erklärte der Hauptgeschäftsführer des Metall-Verbands in NRW,

Luitwin Mallmann. Mit dem Lohnausgleich würden Mitarbeiter für gleiche Arbeitsleistung unterschiedlich vergütet, das sei eine "im Kern rechtswidrige Forderung".

IG Metall-Chef Hofmann hält dagegen die Rechtmäßigkeit der Forderung für "zweifellos gegeben". Eine Lösung könne es nur geben, "wenn die Arbeitgeber bei allen drei Themen nachlegen: beim Geld, beim Anspruch auf eine befristete Arbeitszeitverkürzung und beim Entgeltzuschuss für Beschäftigte in familiären oder

beruflichen Belastungssituationen".

(APA/dpa/AFP)