Ex-Hypo-Vorstand Kulterer kommt im Februar frei

Ex-Hypo-Vorstand Wolfgang Kulterer kommt im Laufe des Monats frei. Er hat zwei Drittel seiner Strafe verbüßt und wird bedingt entlassen, entschied das Landesgericht Klagenfurt. "Den genauen Termin im Februar geben wir nicht bekannt", sagte Harald Streicher, Sprecher der Justizanstalt Klagenfurt, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Ausgestanden ist die Causa Hypo für Kulterer damit aber nicht. Es gibt noch mehrere offene Verfahren gegen ihn. So wurde er im November 2016 am Landesgericht Klagenfurt in der Causa "Skiper" - nicht rechtskräftig - zu vier Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Über den Fall entscheidet demnächst der Oberste Gerichtshof.

Im eben zu Ende gegangenen Hypo-Prozess zu den Fällen "Hilltop" und "Blok 67" am Landesgericht Klagenfurt sind am Donnerstag alle Angeklagten, darunter auch Kulterer vom Vorwurf der Untreue freigesprochen worden. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Lisa Kuschinsky fand in beiden Fällen keine Hinweise für objektiv oder subjektiv strafrechtlich relevantes Verhalten und entschuldigte sich für die Anklagebehörde.

(APA)