Leitl will 1000 Euro im Monat für jeden eingestellten Flüchtling

Im Vorjahr suchten in Österreich 24.296 Menschen um Asyl an. Wer einen positiven Bescheid erhält, darf auch in Österreich arbeiten. Aber nur ein Bruchteil der anerkannten Flüchtlinge findet auch einen Job. Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl lässt nun mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aufhorchen: Unternehmen in der EU sollen für jeden eingestellten Asylberechtigten drei Jahre lang 1000 Euro im Monat bekommen. Das Geld dafür solle aus dem EU-Kohäsionsfonds kommen, so Leitl zur "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Die Integration kann nur über die Betriebe laufen, deshalb müsste man sie aus den Kohäsionsfonds fördern", so Leitl, der seit 1. Jänner auch Präsident der europäischen Kammervereinigung Eurochambres in Brüssel ist. Leitl glaubt, dass diese von der EU finanzierte "Integrationsprämie" die Aufnahmebereitschaft für Asylanten deutlich erhöhen würde. Damit sich Einheimische nicht benachteiligt fühlen, sollten neben den Ausländern auch Langzeitarbeitslose Hilfen aus den Fonds für Arbeit und Soziales erhalten.

Im Dezember waren rund 31.000 Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in Österreich als arbeitslos gemeldet, der Großteil davon in Wien. Das waren knapp zehn Prozent mehr als ein Jahr davor.

(bin)