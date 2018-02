Fertighäuser: Österreicher haben es gerne schlüsselfertig

Möbel rein und fertig. Immer gefragter werden am Fertighausmarkt schlüsselfertige Häuser, wo der Kunde praktisch nur noch die Möbel ins Haus stellen muss. 29,9 Prozent beträgt deren Anteil mittlerweile an den Fertighäusern. 2017 war deren Anteil erstmals höher als der Anteil von ausbaufertigen Häusern. Wobei 2017 insgesamt knapp jedes dritte neu gebaute Haus in Österreich ein Fertighaus war. Die sogenannte Fertighausquote lag stabil bei 31,6 Prozent, teilte das Beratungsunternehmen Interconnection Consulting am Donnerstag mit.

Mit einem Anteil von 40,8 Prozent waren belagsfertige Häuser im Vorjahr am gefragtesten. Bei dieser Art sind zusätzlich zum Ausbauhaus bereits Heizung, Verkabelung, Wandbeläge, Innentürenblätter, Steckdosen und Sanitäranlagen enthalten, allerdings keine Bodenbeläge.

Nach mehreren Pleiten in der Fertighaus-Branche hat sich der Markt nun konsolidiert. Für 2018 wird ein Anstieg der Fertighausquote um einen Prozentpunkt erwartet, 2019 erwartet Interconnection Consulting eine Quote von 33 Prozent. Während die Zahl der fertiggestellten Ein- und Familienhäuser 2018 um knapp drei Prozent zurückgehen dürfte, wird bei den Fertighäusern in diesem Bereich ein leichter Anstieg von 4.702 auf 4.725 erwartet.

Konsumenten flüchten in Sachwerte

"Die Industrie profitiert derzeit von den günstigen Wohnbaukrediten und der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, wodurch viele Haushalte Mut fassen, in ein eigenes Haus zu investieren", so Frederik Lehner, Geschäftsführer von Interconnection, laut einer Aussendung vom Donnerstag. Die derzeitige steigende Inflation führe zudem zu einer Flucht von Investitionen in Sachwerte. Insgesamt betrug das Marktvolumen des österreichischen Fertighausmarktes im vergangenen Jahr 779 Mio. Euro, ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber 2016.

Am Fertighausmarkt zeigt sich ein West-Ost-Gefälle: Die höchste Fertighausquote hat Niederösterreich mit 42,6 Prozent, den niedrigsten Anteil weist Tirol mit 20,4 Prozent auf. Das höchste Absatzwachstum verzeichnete Vorarlberg mit einem Plus von 6,6 Prozent.

Ausbaustufen eines Fertigteilhauses · Ausbaufertig- Fertige Gebäudehülle mit Verputz, Fenstern und Außentüren, Dachdeckung, Leerverrohrung und Leerverkabelung, Kamin oder Abgasrohr, Rohtreppe. · Belagsfertig - Zusätzlich zum Ausbauhaus: Heizung, Verkabelung, OHNE Bodenbeläge, Wand Beläge, Innentürenblätter, Steckdosen, Sanitäranlagen. · Schlüsselfertig - Zusätzlich zum Belagsfertigen Haus: Bodenbeläge, Wand Beläge, Innentürenblätter, Steckdosen, Sanitäranlagen.

(APA)