Raucher werden zu stark geschützt

Wien. Der soeben veröffentlichte „Euro Health Consumer Index“ wird in Österreich noch für heftige Diskussionen sorgen. Denn in dem Index schneidet Österreich bei der Raucher- und Alkoholprävention besonders schlecht ab. Auch die in Österreich geltende Regelung für Abtreibungen wird kritisiert. Der Index wird jedes Jahr vom Thinktank „Health Consumer Powerhouse“ veröffentlicht. Zu den Initiatoren gehören schwedische Gesundheitsexperten. Diese analysieren die Gesundheitssysteme in 34 europäischen Ländern hinsichtlich ihrer Effizienz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2018)