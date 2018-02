Putins Feuerlöscher - diese Russen muss man im Auge behalten

An Optimismus ist Maxim Oreschkin eigentlich kaum zu überbieten. Aber was die US-Investmentbank Goldman Sachs im Jänner prophezeite, war dann selbst dem russischen Wirtschaftsminister zu viel. Zumal sie ihm die Rolle des Stimmungsaufhellers streitig zu machen drohte. Russlands Wirtschaft werde 2018 wieder richtig anspringen und mit 3,3 Prozent nach oben schießen, prognostizierte Goldman Sachs. Also für einen solchen Optimismus gebe es nun wirklich „keinen Grund“, sagte Oreschkin. Und riss das Ruder wieder an sich: „Aber dass wir 2018 ein stärkeres Wachstum zeigen als 2017, denke ich, ist fix“.



In Russland selbst denken mittlerweile viele nicht einmal das. Gerade jetzt, wo das Statistikamt bekanntgegeben hat, dass nach einer zweijährigen Rezession die Erholung im Vorjahr unerwartet geringe 1,5 Prozent betragen hat, macht sich Ernüchterung breit. Oreschkin freilich wird weiter zweckoptimistisch dagegenhalten. Schließlich hat Wladimir Putin vorgegeben, dass man bereits Ende nächsten Jahres stärker wachsen müsse als die für das globale BIP prognostizierten 3,9 Prozent. Und schließlich ist der 35-jährige Oreschkin einer, der in der Gunst des Kremlchefs ganz weit oben steht.