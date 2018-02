Abverkauf: Es bebt wieder an den Börsen

New York. Da war er wieder zu spüren, dieser Anflug von Panik in Manhattan. Im Minutentakt durchbrach der wichtigste Aktienindex, Dow Jones, mehrere Schallmauern nach unten, fiel zunächst um 500 Punkte, dann um 1000, dann um 1500. In den Kaffeehäusern nahe der Wall Street starrten die Menschen in Gruppen auf ihre Telefone. Im Fitnessstudio hielten die Leute inne, um die Talfahrt im Fernsehen zu verfolgen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2018)