Gewerkschaft beklagt Einschüchterungsversuche durch Arbeitgeber

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund

100.000 Beschäftigten der Sozialwirtschaft Österreich stecken fest.

In mehreren Bundesländern wurden im Rahmen von Betriebsversammlungen bereits Streikbeschlüsse gefasst, kündigte Michaela Guglberger, Verhandlerin der Gewerkschaft vida, in einer Aussendung am Freitag an.

"Die Arbeitgeber haben in der vierten Runde weder ein akzeptables

Angebot für faire Lohn- und Gehaltserhöhungen noch ein ausreichendes

Angebot für die neuen Tätigkeiten in den GuKG-Berufen (Gesundheits-

und Krankenpflegegesetz) unterbreitet. Es gab auch kein

Entgegenkommen bei der von uns geforderten Arbeitszeitverkürzung.

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am Montag sind die Arbeitgeber

aufgefordert, zu diesen Punkten endlich konstruktive Vorschläge zu

machen. Die Geduld der Kolleginnen und Kollegen ist enden wollend",

so Guglberger.

"Drohungen verpesten das Klima"

"Wir sind gerüstet, falls es kein Entgegenkommen und damit kein

Ergebnis gibt. Wir gehen in der Betreuung und Pflege wirklich sehr

behutsam mit der Androhung von Arbeitskampf um, aber wenn es in der

nächsten Runde keine Einigung gibt, dann bedeutet das

Kampfmaßnahmen", erklärt Reinhard Bödenauer, Verhandlungsleiter der

GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,

Papier).

Verärgert zeigen sich Guglberger und Bödenauer über die Appelle

vereinzelter Arbeitgeber an ihre Beschäftigten, nicht an Streiks

teilzunehmen. "Andernfalls wird mit Gehaltskürzungen und sogar mit

Kündigungen gedroht. Die Verhandler der Arbeitgeber wären gut

beraten, diese inakzeptablen Einschüchterungsversuche einiger

schwarzer Schafe zu stoppen und sich für eine faire Verhandlung am

Montag stark zu machen", appellieren Bödenauer und Guglberger

abschließend: "Drohungen verpesten das Klima - die Beschäftigten

verdienen vielmehr Wertschätzung, die sie am Montag hoffentlich

endlich in Form eines akzeptablen KV-Abschlusses bekommen."