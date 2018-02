Afrika-Experte Kappel: „Mit Afrika-Alarmismus wird Politik gemacht“

Afrika-Experte Robert Kappel glaubt nicht an eine Völkerwanderung übers Mittelmeer. Das liege aber weniger an der EU-Politik als vielmehr an neuen Perspektiven für die Mittelschicht und fehlenden Möglichkeiten für die Ärmsten.