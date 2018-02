Onlinedating: Das Geschäft mit den einsamen Herzen

Johannes, 35 Jahre, bekommt vier von fünf Sternen. Schließlich war der Wiener mit dem Dreitagebart auf den bisherigen Dates charmant, hat keine pornografischen Bilder geschickt oder anzügliche Witze gemacht. Und er sah in natura sogar aus wie auf dem Foto.

Die Idee, Männer wie Taxifahrten oder Restaurants im Internet zu bewerten, stammt von den Machern des Pariser Onlinedating-Anbieters Once. Dieser entstand Ende 2015 und vermarktet sich seitdem als die romantische Alternative zum US-Phänomen Tinder. Die Franzosen haben Erfolg damit. Sechs Millionen Nutzer in acht Ländern gefällt die Idee, statt des riesigen Tinder-Katalogs mit potenziellen Partnern jeden Mittag einen einzigen Menschen am Handy präsentiert zu bekommen. Es könnte ja diesen Mittag der oder die Eine sein. Damit die Romantik im Internet keine Risse bekommt, soll man sich neuerdings an den Bewertungen anderer Dates orientieren können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2018)