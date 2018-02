Neuer Rekord bei Jobmigranten

Wien. Noch nie standen dem österreichischen Arbeitsmarkt so viele Arbeitskräfte zur Verfügung. Dies zeigen die Vorjahreszahlen über das Arbeitskräftepotenzial, die der „Presse“ vorliegen. Das Arbeitskräftepotenzial ist neben den Arbeitslosenzahlen eine wichtige Kennzahl, die viel über das Funktionieren und die Attraktivität eines Arbeitsmarkts aussagt. Konkret umfasst das Arbeitskräftepotenzial alle Personen, die in einer Volkswirtschaft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dazu gehören alle Erwerbstätigen und Arbeitslosen. Im Vorjahr ist in Österreich das Arbeitskräftepotenzial um 51.087 Personen auf knapp vier Millionen gestiegen. Dies hängt mit dem starken Zuzug von Ungarn, Rumänen und Menschen aus anderen osteuropäischen Ländern zusammen. Lesen Sie, warum diese Zahlen politisch brisant sind und welche Probleme die Abwanderung in Osteuropa verursacht.

