Trump lässt Wirtschaft heiß laufen

Da war doch was, vor einem Jahr: Der frisch gekürte Präsident, Donald Trump, warf rhetorisch die Mischmaschine an und verkündete sein Ein-Billionen-Dollar-Programm zur Modernisierung der teilweise recht maroden US-Infrastruktur. Zudem entwarf das Weiße Haus einen Budgetplan mit Kürzungen in allen Bereichen außer fürs Militär. Aus beidem ist 2017 nichts geworden. Muss man also den am Montag präsentierten zweiten Budgetplan Trumps (für das Fiskaljahr ab Oktober) gar nicht so ernst nehmen, weil am Ende doch der Kongress über den Haushalt der weltgrößten Volkswirtschaft entscheidet? Das wäre falsch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)