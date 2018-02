Warum die größten Werber Google & Co. drohen

Hier könnte ihre Werbung stehen! Zum Beispiel als kurzer Spot vor einem Youtube-Video, in dem ein islamistischer Hassprediger zum Mord an Ungläubigen aufruft. Oder vor dem Filmchen einer rechtsextremen Schlägerbande. Oder auf einer Facebook-Seite, die haarsträubende Falschmeldungen und Verschwörungstheorien verbreitet. Das kommt immer wieder vor - was nun zu einen beispiellosen Machtkampf mit den Werbekunden führt, die sich das nicht länger bieten lassen wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2018)