Salzburger in Haft: Protest gegen "Schmähung der Selbständigen"

Seit 15. Februar sitzt der Salzburger Unternehmer Werner Purkhart im Polizeiliches Anhaltezentrum Alpenstrasse. Den Grund führt der 44-Jährige, der jahrelang die in der Salzburger Veranstaltungsszene aktiv war, auf Facebook aus: Für ein Public Viewing der Fußballeuropameisterschaft im Volksgarten Salzburg beschäftigte er zwölf Mitarbeiter, sie wurden geringfügig bei der Gebietskrankenkasse angemeldet. Allerdings hat Purkhart die Mitarbeiter nicht rechtzeitig abgemeldet. Seine Begründung: Man habe nicht gewusst, wie sich die Veranstaltung entwickelt und "deswegen unsere Mitarbeiter generell geringfügig angemeldet und erst abgemeldet als die Euro aus war. Wir hätten sie seit der Novelle 2015 punktgenau abmelden müssen."

13.500 Euro Strafe

Er erhielt eine Strafe von 13.500 Euro. Bisher hat Purkhart 2600 Euro bezahlt. Es sei nicht leicht für ihn gewesen, das Geld aufzubringen, so der Unternehmer. Und seiner Meinung sei das ohnehin schon eine "saftige Abgeltung" für einen formalen Fehler. Schließlich habe keinen Geschädigten gegeben, "da wir die Anmeldung der Mitarbeiter für die Tage in denen sie nicht mehr arbeiteten bezahlt haben."

Nun tritt er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen an - "Einzelhaft, Besuch 15 min. pro Besuch durch die Scheibe, 1,5 h Hofgang, keine Sozialarbeit möglich." Purkhart schreibt in seinem Facebook-Posting: "Dieses Strafsystem ist eine existenzbedrohende Schmähung der Selbständigen in Österreich." Und weiter: "Ich bin auch kein Opfer in klassischen Sinn, ich zeige nur auf wie das dann im Endeffekt beim Bürger ankommt. Und ich wähle meine Art damit umzugehen selbst."

Unterstützung von Schellhorn

Unterstützung bekommt der Unternehmer nicht nur von vielen Usern in den sozialen Medien, auch Neos-Salzburg-Chef Sepp Schellhorn ist mit im Boot. Er stattete Purkhart einen Besuch im Gefängnis ab. Ihm sei wichtig, aufzuzeigen, "dass die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt". Beim Buwog-Prozess seien alle noch auf freiem Fuß, die Klein- und Mittelbetriebe würden dagegen schikaniert. "Wir werden uns weiter in dieser Causa bemühen", so Schellhorn in einem Facebook-Video.

(sk)