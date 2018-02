Sozialpartnerschaft de facto abgeschafft

Jetzt hat er also doch zum Handy gegriffen. „Ich bin auf Kur, also eigentlich im Krankenstand“, sagt Johann Kalliauer. Und schon beginnt er darüber zu philosophieren, wie sehr das Handy den Arbeitsalltag verändert habe, wie oft Arbeitnehmer sich in ihrer Freizeit „unter Druck“ fühlen. „Aber warum arbeiten Sie dann im Krankenstand, Herr Präsident?“ Kalliauer lacht und sagt: „Ich bin leider ein schlechtes Vorbild.“



Seit 15 Jahren steht Kalliauer an der Spitze der Arbeiterkammer Oberösterreich. Und in dieser Zeit hat sich die Beziehung zwischen den Sozialpartnern im Land ob der Enns nicht gerade harmonisch entwickelt. Selbst Arbeiterkämmerer aus anderen Bundesländern schauen mit Schreck nach Linz. „Auch wir haben unsere Brösel mit der Wirtschaftskammer, aber so schlimm ist es bei uns nicht“, argwöhnt ein Genosse aus dem Osten. Kalliauer selbst sieht die Situation gar nicht so dramatisch. „In der Sozialpartnerschaft muss es möglich sein, manche Dinge auch etwas kräftiger anzupacken.“

