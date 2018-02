Raiffeisen: Riesiges Kreditwachstum in Russland

Für Österreichs Banken ist die Krise in Osteuropa vorbei. Vor allem in Russland rollt der Rubel. Wie die Finanzagentur Bloomberg am Montag berichtete, steigerte Raiffeisen in Russland im Vorjahr das Volumen an Immobilienkrediten um 46 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Fast die Hälfte der neuen Baufinanzierungen betraf Kunden, die ihre Darlehen von einer anderen Bank mit einer günstigeren Kredit bei Raiffeisen refinanzieren wollten, sagte ein russischer Raiffeisendirektor in einem Interview.

Raiffeisen stellte in Russland mehr Refinanzierungen von Hypotheken zur Verfügung als jede andere Bank - mit Ausnahme der staatlichen Großbanken wie der Sberbank und der VTB-Bank. Die Finanzagentur Bloomberg schreibt, dass Raiffeisen in Russland einen aggressiven Expansionskurs im Retail-Sektor fährt.

Russland gehört zu den wichtigsten Auslandsmärkten der Raiffeisen Bank International. Auch im Vorjahr ist es für die Raiffeisen Bank International (RBI) gut gelaufen. Sie weist für 2017 einen von 520 Millionen Euro auf 1,116 Mrd. Euro mehr als verdoppelten Konzerngewinn aus. Erstmals seit 2013 wird es auch eine Dividende geben. Deren Höhe will die Bank aber erst Mitte März bekannt geben, wenn die endgültigen Zahlen veröffentlicht werden.

