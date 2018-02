Arbeiterkammer sieht "Flucht in die Teilzeit"

Halbtags zu arbeiten wird in Österreich immer beliebter: Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den unselbstständig Erwerbstätigen hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Von 3,7 Millionen Erwerbstätigen in Österreich waren zuletzt etwa 1,1 Millionen in Teilzeit beschäftigt. 80 Prozent davon sind Frauen. Ob die Teilzeit frei gewählt ist oder aus der Not heraus, lässt sich oft nicht so genau sagen.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat das Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) mit einer Studie beauftragt, um mehr über die Motive von Teilzeitbeschäftigten herauszufinden. Das Ergebnis: Am häufigsten entscheiden sich Arbeitnehmer dafür, weil Kinder zu betreuen sind. Das zweithäufigste Motiv ist, Zeit für persönliche Interessen zu haben - gepaart mit dem Anliegen, dem Stress in der Arbeit zu entfliehen und gesund zu bleiben. 29 Prozent sind nur deshalb in Teilzeit, weil keine Vollzeitstelle zu finden war.

"Schaut so aus, als wäre der Trend zur Teilzeit in Wahrheit vielfach eine Flucht in die Teilzeit - aufgrund fehlender oder unpassender

Kinderbetreuungsangebote sowie aufgrund überbordender

Arbeitsverdichtung in den Betrieben. Da muss man ansetzen", sagt Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Stress in der Arbeit, Weiterbildung

Kinderbetreuung ist für mehr als die Hälfte der Befragten der Grund für die Teilzeit. In Oberösterreich nannten 65 Prozent der Befragten dieses Motiv als sehr und eher wichtig, in Wien nur 41 Prozent. In Wien gibt es verhältnismäßig viele Betreuungsplätze für Klein- und Kleinstkinder. Ein Drittel der Befragten gab an, die Arbeitszeit zu Gunsten von mehr Zeit für persönliche Interessen reduziert zu haben. In dieser Gruppe wurden sehr häufig zusätzliche Gründe genannt: meist Stress in der Arbeit sowie Gesundheit, aber auch berufsbezogene Weiterbildung.

29 Prozent der Teilzeitbeschäftigten würde laut der Studie lieber Vollzeit arbeiten, fänden aber keine entsprechende Stelle. Häufig seien das Alleinstehende, die für ihr Einkommen gänzlich auf sich selbst gestellt sind. Laut Arbeiterkammer betrachten Teilzeitbeschäftigte, deren Partner Vollzeit arbeiten, ihre Teilzeitzeitarbeit eher als positiv.

Schwankende Arbeitszeit macht unzufrieden

Für viele der Befragten stellen 30 Wochenstunden das ideale Arbeitsausmaß dar. Nur sehr junge Befragte wie Schüler und Studenten sowie Beschäftigte, die kurz vor der Pensionierung stehen, arbeiten gern 20 Wochenstunden und weniger. Nach unten geht die Zufriedenheit der Studie zufolge auch, wenn die Arbeitszeit regelmäßig stärker schwankt. Das ist laut Arbeiterkammer bei 20 Prozent der Teilzeitbeschäftigten der Fall.

"Die Studie zeigt, dass Teilzeit als berufliches Kürzertreten in

bestimmten Lebensphasen und als Schutz für die Gesundheit gesehen

wird. Viele wollen wieder voll zurück in den Job. Das muss ihnen

besser als bisher ermöglicht werden: mit einem qualitätsvollen Ausbau

institutioneller Kinderbetreuung, mit Arbeitsbedingungen, die nicht

krank machen, und mit einem Recht auf Wechsel zwischen Teil- und

Vollzeit", fordert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.