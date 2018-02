Barrosos Tätigkeit für Goldman Sachs: "Ein Skandal, der Folgen haben muss"

"Herr Barroso und ich waren die einzigen Teilnehmer des Treffens, in dem wir vor allem über Handels- und Verteidigungsangelegenheiten gesprochen haben." schreibt EU-Vizekommissionschef Jyrki Katainen in einem zweiseitigen Schreiben, das dem "Spiegel" vorliegt. "Der Brief klingt wie ein Geständnis", so das Fazit des deutsche Nachrichtenmagazins über das Schreiben, das sich auf ein Treffen am 25. Oktober 2017 bezieht.

Das Heikle an dem Termin: José Manuel Barroso, der bis 2014 Chef der EU-Kommission war, ist 2016 zur US-Investmentbank Goldman Sachs gewechselt. Bereits damals wurde er heftig kritisiert: Man befürchtete, er würde seine Kontakte in Brüssel für Lobbyarbeit ausnutzen. Barroso bestritt das allerdings, es handle sich lediglich um eine Beratertätigkeit. Daher gab das Ethik-Komitee der EU-Kommission letztendlich auch Grünes Licht für den Seitenwechsel Barrosos.

Nun tobt die Organisation "Attac" in einer Aussendung: Das Treffen sei "ein Skandal, der Folgen haben muss." Barroso nutze seine privilegierte Stellung aus. Niemand außerhalb der Institution verfüge "über mehr Insider-Know-how, Kontakte und anhaltenden Einfluss als ein ehemaliger Kommissionspräsident."

Beschwerde bei EU-Kommission eingereicht

Das NGO-Netzwerk Alter-EU, zu dem auch Attac Österreich gehört, hat daher Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Nach Ansicht der Aktivisten ist durch das Treffen Barrosos mit dem Vizekommissar die Entscheidung der Ethikkommission hinfällig. Außerdem fordern sie den Verhaltenskodex für EU-Kommissare zu überarbeiten. Dabei hat die EU-Kommission erst heuer den Verhaltenskodex verschärft. So wurden etwa die "Karenzzeiten", in denen ehemalige Kommissare ihre Tätigkeiten vor einer Ethik-Kommission rechtfertigen müssen, ausgeweitet. Barrosos Jobwechsel war daran wohl nicht ganz unschuldig.

Alter-EU sieht dennoch einen Schwachpunkt, und zwar in der Besetzung des Ethik-Komitees: "Zwei der drei Mitglieder stehen aktuell oder standen selbst im Dienst der EU-Kommission. Dies steht im Widerspruch zur nötigen Unabhängigkeit eines solchen Gremiums." Außerdem kritisieren die Aktivisten, dass das das Komitee nur Empfehlungen abgibt: Die Entscheidung, ob ein ehemaliger Kommissar einen Job annehmen darf, trifft letztendlich die Kommission.

