Boom bei Smartphones und Elektrofahrzeugen treibt Weltwirtschaft an

Unternehmen in den Entwicklungsländern erhöhen ihre Investitionen, um die steigende Nachfrage aus den Industrieländern zu befriedigen. Das dürfte dem ohnehin bereits lebhaften globalen Wachstum weiteren Schub verleihen. Große Industrieländer wie die USA und Japan führten die jüngste Erholung bei den Investitionen an. Jetzt nehmen die Ausgaben auch in den Schwellenländern zu, wobei Morgan Stanleys Volkswirtschafts-Tracker (ohne China) den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat.

"Es geht vom synchronisierten Wachstum zu synchronisierten Investitionen", sagt Chetan Ahya, Co-Leiter globale Volkswirtschaften bei Morgan Stanley in Hongkong. Unternehmenslenker versuchen mit der Nachfrage Schritt zu halten, indem sie Geld in Forschung und neue Fabriken pumpen. Diese Ausgaben sollten nicht nur der Weltwirtschaft einen weiteren Schub bescheren, auch die Auswirkungen dürften länger anhaltend sein, da die Produktivität zunimmt und Löhne steigen.

Investitionen in Halbleiter steigen um ein Drittel

Ein Großteil der Erholung bei den Investitionen kann der boomenden Produktion von Smartphones und Elektrofahrzeugen zugerechnet werden. Eine Welle von Produkt-Upgrades bei Konzernen wie Apple Inc. und Samsung Electronics Co. kurbelt die Nachfrage in der Halbleiterindustrie an, wo die weltweiten Investitionen in den kommenden 12 Monaten laut Bloomberg Intelligence um fast 30 Prozent steigen werden. Das kommt Technologie-fokussierten asiatischen Exporteuren wie Japan, Südkorea und Taiwan zugute.

Win Semiconductors in Taiwan, die Laserkomponenten für die Face-ID-Funktion des iPhone X herstellt, will die Investitionen in diesem Jahr von 4 Milliarden Neue-Taiwan-Dollar auf 7 Milliarden NT-Dollar erhöhen. Die AMS AG mit Sitz in Österreich produziert optische Sensoren für Mobiltelefone und beliefert sowohl Apple als auch Samsung. Ihre Investitionen stiegen von 91,7 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 582 Millionen Euro im Jahr 2017, was vor allem auf die Expansion in Singapur zurückzuführen war, wie das Unternehmen mitteilte. AMS rechnet für dieses Jahr mit zusätzlichen Investitionen von 600 Millionen Dollar.

Steigende Rohstoffpreise, höhere Staatsausgaben und eine steigende Binnennachfrage beleben die Unternehmensausgaben auch anderswo in Asien. Indonesien, die Philippinen und Indien werden sowohl kurz- als auch mittelfristig profitieren, sagt Trinh Nguyen, ein leitender Ökonom bei Natixis SA in Hongkong.

Rund 69 Prozent der asiatischen Unternehmen haben ihre Investitionen im vergangenen Jahr erhöht, verglichen mit 48 Prozent im Jahr 2016, hat João César, Senior Investment Analyst bei Mirae Asset Global Investments berechnet.

Automobil-Investitionen

Die Autohersteller in Europa, Japan und China werden laut Bloomberg Intelligence in den nächsten 12 Monaten zwischen voraussichtlich 40 Prozent und 21 Prozent mehr investieren. Die Volkswagen AG wird in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro ausgeben, um die Automobiltechnologie für eine Ära elektrischer Robo-Taxis zu entwickeln.

Natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die Spannungen zwischen den USA und den wichtigsten Handelspartnern halten an, und nicht in allen Teilen der Welt erholen sich die Investitionsausgaben. In Lateinamerika, einer Region, die immer noch von einer Rezession in Brasilien und der Volatilität in Mexiko inmitten langwieriger Verhandlungen zur Neugestaltung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA betroffen ist, müssen sich die Investitionen noch stark erholen.

Laut Bloomberg-Daten sanken die Investitionen der 20 größten lateinamerikanischen Unternehmen im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent auf 51,8 Milliarden US-Dollar. Brasiliens Petrobras SA allein - traditionell das Unternehmen mit den höchsten Investitionen in der Region - will die Ausgaben in diesem Jahr um 7,5 Milliarden Dollar auf 14,23 Milliarden Dollar senken. "Die Investitionen in den Kernländern Lateinamerikas sind kein schönes Bild", sagt Michael Moran, Leiter Wirtschaftsforschung Americas bei Standard Chartered Plc in New York.

Start ins Jahr 2018 vielversprechender.

Unternehmen wie Mexikos Telekommunikationsgigant America Movil SAB haben in der vergangenen Woche Investitionen in Höhe von 8 Milliarden Dollar für dieses Jahr angekündigt - eine Steigerung von 500 Millionen Dollar gegenüber 2017. Moran sagt, die Kombination aus höheren Rohstoffpreisen und niedrigeren inländischen Finanzierungskosten in einigen der größten Volkswirtschaften der Region dürfte dafür sorgen, dass die Unternehmensinvestitionen zunehmen.

"Der Nachholbedarf weltweit wird nicht so bald erschöpft sein", sagt Jay Bryson, globaler Ökonom bei Wells Fargo Securities LLC in Charlotte, North Carolina. "Auch wenn die globalen Zinsen steigen, werden sie in diesem Jahr nicht schnell genug steigen, um die Investitionen zu drosseln. Diese Erholung der Investitionsausgaben ist ziemlich nachhaltig. "

(Bloomberg)