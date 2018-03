Breite Front gegen kroatische Arbeiter

Soll Österreich seinen Arbeitsmarkt für Kroaten gleich öffnen oder erst in zwei Jahren? Das wird derzeit innerhalb der Regierung diskutiert. Bis Ende Juni muss sie in Brüssel einen Antrag stellen, falls sie die Kroaten noch zwei Jahre draußen halten möchte. Die meisten EU-Länder, auch Deutschland, haben ihre Arbeitsmärkte schon geöffnet. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will die maximal erlaubte Frist von sieben Jahren ausschöpfen.



Das will auch Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl, wie er zur „Presse“ sagt: „Das ist politischer Wille und dem schließen wir uns an, weil die Überlegungen nachvollziehbar sind“, sagt Leitl.