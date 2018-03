Regierung verzichtet auf höhere Tabaksteuern

1,9 Mrd. Euro hat der Staat im Vorjahr an Tabaksteuer eingenommen. Das waren um rund 60 Mio. Euro mehr als 2016. Heuer dürften die Erlöse wieder um diesen Betrag steigen – vorausgesetzt, der Absatz bleibt mit 12,4 Milliarden versteuerter Zigaretten stabil. Was angesichts der heiß bekämpften, aber wahrscheinlichen Rücknahme des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie möglich scheint. Mit 1. April steigt die Tabaksteuer wieder – dann ist aber Schluss.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2018)