US-Unternehmen rebellieren gegen Trumps Strafzölle

In der US-Wirtschaft formiert sich Widerstand gegen die von Präsident Donald Trump angekündigten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe. Äußerungen von Vertretern großer Handels- und Branchenverbände deuteten am Freitag darauf hin, dass hinter den Kulissen bereits daran gearbeitet wird, die Regierung von Ausnahmen oder einem Abmildern der Pläne zu überzeugen. Sie treibt die Furcht vor höheren Kosten und Engpässen bei der Belieferung mit Stahl und Aluminium um. Zumal die Zoll-Pläne auch im Trump-Lager umstritten sind.

Die deutlichste Kritik kam aus der Dosenindustrie: "Wie die meisten Brauer verkaufen auch wir eine wachsende Menge Bier in Aluminiumdosen, und dieses Vorhaben wird zu steigenden Aluminiumpreisen und wahrscheinlich zu Jobverlusten in der gesamten Bierbranche führen", sagte ein Sprecher des Brauereikonzerns MillerCoors.

Ross sei nicht klar, dass ein paar Cent bei der Menge an Dosen für Getränke, Suppen und andere Lebensmittel viel Geld sei, sagte der Verbandspräsident der Dosenfabrikanten, Robert Budway.

"Wen in aller Welt würde das allzu sehr stören?"

Dass gerade die Kritik der Dosenhersteller so laut ist, hat mit einem Fernsehauftritt von Handelsminister Wilbur Ross zu tun: Ross hatte in einem Interview im Fernsehsender CNBC eine Cola-, eine Bier- und eine Suppendose in die Kamera gehalten und vorgerechnet, dass diese Produkte infolge der Zölle nur unwesentlich teurer würden.

Die Suppe von Campbell, die er für 1,99 Dollar in einem Supermarkt gekauft habe, enthalte Stahl im Wert von 2,6 Cent, sagte der Minister. Bei dem von Trump angekündigten 25-Prozent-Zoll auf Stahl würde die Suppe um sechs Zehntel eines Cents teurer werden. "Wen in aller Welt würde das allzu sehr stören?", meinte Ross. Die Dosen-Hersteller wollen in der kommenden Woche nun Druck auf Abgeordnete und Regierungsvertreter ausüben.

Zoll-Gegner wollen alle Geschütze auffahren

Doch auch im Trump-Lager sind die Zoll-Pläne umstritten. Denn während sich etwa Handelsminister Ross und Trumps Handelsberater Peter Navarro für die härtere Gangart aussprachen, lehnen unter anderem Finanzminister Steven Mnuchin und der Chef des Nationalen Wirtschaftsrates, Gary Cohn, sie ab.

Auch aus der Autoindustrie gibt es Warnungen vor Preiserhöhungen wegen der Schutzzölle. Dadurch würden nicht nur die Verbraucher belastet, sondern dies schade auch der Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Hersteller, erklärte etwa Ford.

Laut einem führenden Vertreter eines Industrieverbandes, der namentlich nicht genannt werden wollte, versuchen die Unternehmen, Trump von seinen Plänen abzubringen, bevor er sie in der kommenden Woche in Kraft setzt. Dazu werde hinter den Kulissen alles aufgefahren. Allerdings würden die Erfolgsaussichten wegen der derzeitigen Dynamik im Präsidialamt aber eher pessimistisch eingeschätzt.

Trump entfacht Angst vor Handelskrieg

Trump hat mit seiner Zoll-Ankündigung die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg geschürt. Er will damit nach eigenen Worten Arbeitsplätze sichern und die heimische Industrie wieder stärken, die seit Jahrzehnten unter zu billigen Importen leide. Die EU-Kommission kündigte als Gegenmaßnahme bereits Zölle auf "Harley-Davidson, auf Bourbon und auf Blue-Jeans" an. Kanada, Brasilien und andere wichtige US-Handelspartner drohten mit ähnlichen Schritten. Die Aktienmärkte brachen weltweit ein.

