Woran der Standort Österreich wirklich krankt

Wien. Um 700 Mio. Euro baut Boehringer Ingelheim eine Biotech-Produktionsanlage in Wien. Das ist die größte Einzelinvestition in der Hauptstadt seit dem GM-Werk in Aspern. Grund genug für die Regierungsspitze, dem Unternehmen seine Aufwartung zu machen. Den Besuch nutzte sie auch gleich, um Werbung für ihre Standortoffensive zu machen, die am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden soll. Damit will Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Österreich „aus dem Mittelfeld wieder ganz nach vorn bringen“.

