Geld zieht Frauen ab

Wien/München. Die neue Regierung in Deutschland will das Kindergeld erhöhen und dafür 3,5 Milliarden Euro ausgeben. Dafür erntet sie scharfe Kritik des Münchner Ifo-Instituts: Zusätzliche Geldleistungen würden nämlich nicht die wirtschaftliche Situation von Familien verbessern, sondern Frauen dazu bewegen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Das geht aus einer Evaluierung der jüngsten großen Kindergelderhöhung in Deutschland 2009 hervor. Die verringerte Arbeitszeit führt zu Lohneinbußen. Auch die Geburtenrate wurde trotz des finanziellen Anreizes kaum positiv beeinflusst. Gleichzeitig musste der Staat auf Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen verzichten.

Das Ifo empfiehlt, das Geld stattdessen in den Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren. Das fördere die Erwerbstätigkeit von Müttern und verbessere zugleich die wirtschaftliche Situation der Familien. Außerdem wirken sich umfangreiche Kinderbetreuungsangebote laut den Ökonomen positiv auf die Geburtenrate aus. Laut Ifo wäre das eine nachhaltige Familienpolitik, die ihre eigenen Ziele ernst nimmt. (bin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2018)