China warnt USA vor Handelskrieg

China sieht sich nicht als "Rivale" oder "strategischer Wettbewerber" der USA. Diese Einschätzung, die auch in der neuen amerikanischen Verteidigungsstrategie enthalten ist, sei "grundlegend falsch", sagte Außenminister Wang Yi am Donnerstag auf einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking.

"China hat es nicht nötig und hat nicht die Absicht, die USA zu ersetzen", sagte er. Wenn es Wettbewerb zwischen China und den USA geben sollte, sollte dieser "gesund und positiv" sein. Beide Länder hätten in ihren Beziehungen "einiges durchgemacht", aber Dialog und Kooperation hätten sich durchgesetzt. "Es kann keine Alternative geben."

Der Außenminister übte allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht scharfe Kritik an den USA: Im Streit um die Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meeres verurteilte Wang Yi die USA, deren Marine sich immer wieder den umstrittenen Inseln nähert, um demonstrativ für die Freiheit der Navigation in den strategisch wichtigen Seegebieten einzutreten.

"Einige Kräfte von außerhalb sehen die anhaltende Ruhe nicht gerne und versuchen, Ärger zu machen", sagte Wang Yi, ohne die USA direkt zu nennen. Mit schwer bewaffneten Flugzeugen und Kriegsschiffen zeigten sie Stärke. "Diese Militarisierung ist der größte destabilisierende Faktor in unserer Region." Umgekehrt werfen die USA aber China vor, mit dem massiven Ausbau von Militäranlagen auf den Inseln die Gegend zu militarisieren. China streitet mit seinen Nachbarn um die Inseln und sieht den größten Teil des Südchinesischen Meeres als seine Hoheitsgewässer an. Der internationale Schiedshof in Den Haag hat die Ansprüche 2016 aber als unrechtmäßig zurückgewiesen. In der Region liegen wichtige Schifffahrtswege und reiche Rohstoffvorkommen.

"Alle Seiten werden verlieren"

Ebenso heftig warnte Wang Yi die USA angesichts der von Präsident Donald Trump geplanten Schutzzölle vor einem Handelskrieg. Dabei würden alle Seiten nur verlieren, sagte der Politiker. "Vor allem mit Blick auf die heutige Globalisierung ist es sicherlich das falsche Rezept, einen Handelskrieg zu wählen." Das Ergebnis wäre schmerzhaft. Sollte es dennoch dazu kommen, sieht Wang sein Land vorbereitet. China würde eine gerechtfertigte und notwendige Reaktion zeigen.

Ungeachtet der drohenden Handelshemmnisse brummt Chinas Exportmaschine: Die Ausfuhren sind im Februar überraschend so kräftig gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie schnellten um 44,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr empor und damit mehr als drei mal so stark wie von Experten erwartet, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte.

Das Import-Wachstum fiel dagegen mit 6,3 Prozent geringer aus als erwartet und deutlich langsamer als noch im Jänner. Der von US-Präsident Donald Trump kritisierte Handelsüberschuss stieg damit auf 33,74 Milliarden Dollar und lag damit rund 66 Prozent höher als im Jänner.

Wirtschaft wächst stark

Allerdings schwanken die chinesischen Konjunkturdaten zu Jahresbeginn häufig stark wegen der Neujahrsfeiertage, die dieses Jahr auf Mitte Februar und 2017 auf Ende Jänner fielen. Von Jänner bis Februar insgesamt legten die Exporte um 24,4 Prozent nach vier Prozent vor Jahresfrist. Die Importe wuchsen um 21,7 Prozent. Damit ist der chinesischen Wirtschaft ein kräftiger Start ins Jahr gelungen. 2017 war sie um 6,9 Prozent gewachsen - die erste Beschleunigung seit sieben Jahren, auch dank des stärksten Exportplus seit vier Jahren.

Für 2018 peilt die Regierung wie im Vorjahr ein Wachstum von 6,5 Prozent an. Risiken sind aber neben der Abkühlung auf dem heimischen Immobilienmarkt die Handelstreitigkeiten mit den USA wie etwa die derzeit von Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren zum Schutz vor Billig-Importen vor allem aus China.