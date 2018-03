Flughafen und Post klagen Lkw-Konzerne

Wien. Es war die höchste Strafe, die in einem Kartellverfahren bis dato verhängt worden ist: 3,8 Mrd. Euro mussten die Lkw-Hersteller Daimler, Iveco, DAF, Volvo/Renault und Scania in Summe an Bußgeldern bezahlen. Sie haben laut EU zwischen 1997 und 2011 unerlaubt Preisinformationen untereinander ausgetauscht. Nur Kronzeuge MAN kam bislang ohne Kosten davon. Das könnte sich nun allerdings ändern. Denn seit Kurzem ist in Deutschland eine Reihe von Sammelklagen anhängig. Vor allem die Deutsche Bahn ist hierbei Ende Dezember vorangeprescht. Sie hat rund 40 andere große Unternehmen um sich geschart und in München eine Klage eingebracht. Und darunter finden sich auch Firmen aus Österreich.

