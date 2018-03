Deutscher Fachkräftemangel nimmt dramatische Züge an

Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt laut einer DIHK-Umfrage immer dramatischere Züge für die Wirtschaft an. "Sinkende Wachstumspotenziale, Innovationshemmnisse, Angebotseinschränkungen sowie Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen sind wichtige Folgen nachhaltig fehlender Fachkräfte", warnte am Dienstag der stellvertretendende Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertags, Achim Dercks.

Auch viele politische Vorhaben könnten beeinträchtigt werden. Dringend erforderlich sei daher eine Strategie, die eine Ausweitung der Beschäftigungspotenziale und auch mehr qualifizierte Zuwanderung umfassen müsse.

Der Industrie- und Handelskammertag (DIHK) schätzt, dass in Deutschland insgesamt rund 1,6 Millionen Stellen längerfristig nicht besetzt werden können. Die aktuelle Studie basiert auf knapp 24.000 Antworten von Unternehmen in einer Befragung vom Herbst 2017.

Fast jede zweite Firma beklagt demnach, dass offene Stellen längerfristig nicht besetzt werden können, weil passende Arbeitskräfte fehlten. Damit hätten die Schwierigkeiten gegenüber dem Vorjahr um elf Punkte auf 48 Prozent zugenommen. 60 Prozent der Betriebe sehen im Mangel an Fachkräften sogar ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung - ein neuer Rekordwert. 2010 waren es erst 16 Prozent. Bei fast drei Viertel der Unternehmen führt die Problematik zur Mehrbelastung vorhandener Mitarbeiter.

(Reuters)