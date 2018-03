China droht Trump bei Strafzöllen mit "entschlossener Gegenwehr"

US-Präsident Donald Trump plane Importzölle im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar auf chinesische Waren zu verhängen, sagten mehrere in die Überlegungen eingeweihte Personen am Dienstag. Ziel sei der Technologie- und Telekommunikationssektor. Es gehe darum, geistiges Eigentum zu schützen. Einer der Insider sagte, die Zollmaßnahmen könnten aber auch breiter ausfallen und mehr als 100 Produkte betreffen. Im Gespräch war etwa die chinesische Bekleidungsindustrie. Die Maßnahmen würden "in sehr naher Zukunft" erwartet, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Das US-Präsidialamt lehnte einen Kommentar zu den Angaben ab. China droht den USA im Falle neuer Handelsschranken mit entschlossener Gegenwehr. Sollte Trump Zölle auf Waren aus der Volksrepublik verhängen, werde die Führung in Peking energische Maßnahmen ergreifen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch. Es gehe darum, Chinas rechtmäßige Handelsinteressen zu schützen. Er betonte, die Handelsbeziehungen zu den USA sollten kein Nullsummenspiel sein, bei dem die Gewinne der einen Seite Verluste auf der anderen bedeuteten.

Angst vor Handelskrieg

Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik verschärft. Er folgt damit seiner "America First"-Doktrin. Kritiker werfen ihm eine zu protektionistische Haltung vor. Erst kürzlich hatte Trump ungeachtet scharfer Kritik im In- und Ausland Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt und damit unter anderem in Europa Sorgen vor einem internationalen Handelskrieg ausgelöst. Die Berichte über bevorstehende Zölle auf chinesische Waren befeuerten diese Bedenken am Mittwoch zusätzlich und belasteten die Aktienmärkte in Asien. Sollte Trump die Zölle tatsächlich verhängen, werde China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, sagte Handelsexperte Derek Scissors von der unternehmernahen Denkfabrik American Enterprise Institute.

Von den geplanten Zöllen gegen China hatte zuerst die Zeitung "Politico" unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet. Demnach könnten die Maßnahmen kommende Woche verhängt werden. Hintergrund sei der Streit über die Verletzung von geistigem Eigentum durch China. In dem Bericht war ebenfalls von mehr als 100 Produkten die Rede. Demnach hatte US-Handelsvertreter Robert Lighthizer Trump ein Zölle-Paket im Umfang von 30 Milliarden Dollar im Jahr vorgeschlagen. Der Präsident habe sich jedoch für eine höhere Summe ausgesprochen.

(Reuters)