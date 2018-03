Das Geld fließt dorthin, wo die Jungen leben

Die Kapitalmärkte sind in Europa immer noch sehr national geprägt. Portugiesen investieren in Portugal, Österreicher in Österreich. Das soll sich ändern. Wenn aber das Kapital der Investoren sich freier bewegen kann, wird es zu Verschiebungen kommen. Das Geld wird von Staaten mit älteren Gesellschaften in solche mit jüngeren fließen. Länder wie Österreich müssen unbedingt Pensionsreformen machen, um hier nicht als Verlierer dazustehen – so das Ergebnis einer Studie des IHS.



