Jeder dritte Ausländer in der EU hat Wohnungseigentum

In den EU-Staaten haben 30,1 Prozent der dort lebenden und arbeitenden Ausländer im Jahr 2016 über Wohnungseigentum verfügt. Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag lag dabei Österreich mit nur 19,9 Prozent an vorletzter Stelle, nur knapp vor Slowenien. In den baltischen Länder Litauen und Estland besitzen mehr als 80 Prozent der dort lebenden Ausländer auch Wohnungseigentum.

Im Gegenzug hatten 70,6 Prozent der einheimischen Bevölkerung in der EU Wohnungseigentum. Dabei lag Rumänien (95,6 Prozent) vor Kroatien und Litauen (je 89,9 Prozent) und der Slowakei (89,5 Prozent). Die niedrigsten Quoten gab es für Deutschland (49,8 Prozent), Dänemark (58,6 Prozent) und Österreich (62,0 Prozent) sowie Frankreich (63,4 Prozent).

(APA)