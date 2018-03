"Antoine de Saint Exupéry": Mega-Frachter in Hamburg

So ein großes Schiff hat man in der deutschen Hafenstadt Hamburg noch nie gesehen: Die 400 Meter lange und 59 Meter breite "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" kann seit Donnerstagmorgen in Hamburg bewundert werden. Sie wird zwei Tage lang im Hafen zu sehen sein. Wie der "Stern" berichtet, kann der Frachter 20.776 Standardcontainer (TEU) transportieren - damit steht sie auf der Liste der größten Frachter auf Platz sieben. Baujahr des Schiffes ist 2018.

Bevor das Schiff am Containerterminal festmachen konnte, fuhr es auf der Elbe, dann ging es mithilfe von Schleppern und schließlich einem Wendemanöver in Richtung Kai. Das letzte Stück musste die "Antoine de Saint Exupéry" - so wie alle ankommenden Schiffe - rückwärts bewältigen.

Schließen Zwei Tage liegt das Schiff im Hafen Hamburg. – APA/dpa/Daniel Bockwoldt

In Hamburg soll das Containerschiff Maschinenteile und Chemikalien an Bord nehmen, bevor es am Samstag wieder ablegt. Das Schiff kommt aus Fernost, aus Korea und Singapur. Die Route des Frachters geht über mehrere europäische Häfen, über die Vereinigten Arabischen Emirate, Malaysia und China. In etwa 82 Tagen wird es erneut in Hamburg erwartet.

