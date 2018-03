"Aus" für WBIB droht: Chefs appellieren an Regierungsmitgleider

Alarmiert über das drohende "Aus" für die Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) haben sich - nach Kritik aus der Wohnungs- und der gewerblichen Immowirtschaft sowie von Bauinnung und Baugewerkschaft - nun auch die Chefs der WBIB selbst sowie der Vorsitzende des WBIB-Beirats eingeschaltet, ein Gremium, dem auch Ländervertreter angehören.

Der WBIB-Beiratsobmann appellierte direkt an Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), die Auflösung des Instituts zu verhindern. Und die dreiköpfige WBIB-Geschäftsführung wandte sich an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sowie außerdem an die Wohnbaureferenten der Bundesländer, die - wie 2016 fixiert - für ihren Wohnbau zur Hälfte von den EIB-Kofinanzierungen profitiert hätten.

Schon diesen Montag solle in der Koordinierung bzw. dann im Ministerrat am Mittwoch die WBIB über ein sogenanntes Aufhebungsgesetz quasi ihrer rechtlichen Existenz entkleidet werden, warnt der Beiratsvorsitzende, Rechtsanwalt Florian Huemer, der noch unter dem früheren Wirtschaftsminister bestellt worden war. "Gerade auch aus Sicht der Landes ÖVP in Wien mit dem Ballungsraum Wien und seiner überproportionalen Zuzugsquote sollte das verhindert werden", schrieb in er am Freitagnachmittag in einem Mail ("Lieber Gernot!") an den Kanzleramtsminister und Wiener ÖVP-Obmann.

Bundespolitischer Konsens fehlt

Die WBIB-Geschäftsführung, deren drei Mitglieder von der Hotel-und Tourismusbank ÖHT, der Raiffeisen-Wohnbaubank und der s-Bausparkasse stammen, betonten in einem Schreiben von Freitag, das der APA vorliegt, die Wichtigkeit der als Geld-Drehscheibe für eine große Wohnbauoffensive gedachte Spezialbank. Das Geschäftsmodell sehe vor, via Bundeshaftung besicherte Refinanzierungskredite bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) aufzunehmen und mit bis zu 30-jährigen Laufzeiten und extrem günstiger Fixverzinsung an gemeinnützige und gewerbliche Wohnbauträger weiterzureichen. Die mit der EIB ausverhandelten Konditionen seien derzeit im Markt nicht erhältlich, die Bundesländer könnten im Wohnbau mit zusätzlichem Geld gestärkt werden.

Eine Ingangsetzung der WBIB scheitere derzeit am fehlenden bundespolitischen Konsens - schon am Mittwoch solle versucht werden, im Ministerrat im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes ein Gesetz zur Aufhebung des seit 1. Jänner 2016 geltenden WBIB-Gesetzes zur Beschlussfassung einzubringen, heißt es im Schreiben der drei WBIB-Geschäftsführer weiter. Dies sollte "im Sinne einer funktionierenden Finanzierung von 'leistbarem Wohnen in Österreich'" aber verhindert werden, denn sonst würde ein "wichtige Instrument zur strukturierten Finanzierung von sozial relevanten Bauträgerprojekten vernichtet".

Das mit der WBIB für eine Wohnbauinitiative gesetzte Ziel von bis zu 30.000 Wohnungen binnen fünf bis sieben Jahren zusätzlich zur derzeitigen Neubauleistung "ist unseres Erachtens nach mit keinem anderen Instrument als der WBIB budgetschonender erreichbar", halten Wolfgang Kleemann, Christian Sagasser und Josef Schmidinger in einem Schreiben an die Wohnbaureferenten der Bundesländer fest.

Die neue Wirtschaftsministerin Schramböck sowie den neuen Finanzminister Löger versuchten die WBIB-Chefs in einem separaten Schreiben, das bereits von vorigem Montag datiert, von der beihilfenrechtlichen Unbedenklichkeit und Sparsamkeit bezüglich des heimischen Budget zu überzeugen.

Obwohl die WBIB Ende Februar das lang ersehnte grünes Licht aus Brüssel für den operativen Start der WBIB erhalten hatte, sperrte sich zuletzt dem Vernehmen nach des Finanzministerium, was die noch fehlende Genehmigung der Richtlinien betrifft. Zu dem "Comfortletter" aus Brüssel ("Subject: Case SA.42916 (2016/N) - State guarantee on EIB loan to WBIB", datiert mit 23. Februar) sei "derzeit noch zu prüfen, ob dieser Brief inhaltlich den im Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen für die Ausstellung einer Bundeshaftung entspricht", hieß es Anfang März auf APA-Anfrage aus dem Finanzministerium. Es liege "noch keine wie im Gesetz vorgesehene Nichtuntersagung der EU" vor.

