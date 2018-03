US-Zölle: "Liberalisierung des Welthandels ernsthaft gefährdet"

Das deutsche Ifo-Institut befürchtet durch die US-Zölle auf Stahl und Aluminium die Gefahr der Ausweitung des Protektionismus auf weitere Branchen. "Das könnte zu einer Untergrabung der Welthandelsorganisation WTO führen und die über Jahrzehnte hinweg mühsam erzielten Fortschritte bei der Liberalisierung des Welthandels ernsthaft gefährden", so der Ifo-Außenwirtschaftsleiter Gabriel Felbermayr.

Deutschland müsste neue Zölle auf Stahl- und Aluminium-Exporte von 1,7 Mrd. Dollar (1,38 Mrd. Euro) pro Jahr zahlen und wäre innerhalb der EU am stärksten betroffen, sagte er am Montag. Es sei zweifelhaft, wie die US-Zölle gerechtfertigt werden können, sagte Felbermayr. Bei den Stahlimporten könne eine pauschale Nutzung von Schutzzöllen laut dem Allgemeinen Abkommen über Zölle und Handel nur begründet werden, wenn ein starker und plötzlicher Anstieg der Importmengen zu beobachten sei. Die Stahlimporte der USA seien zwar seit 2009 kräftig gewachsen, aber lediglich auf das Niveau von 2006, also vor der Wirtschaftskrise. Die Aluminium-Importmengen seien relativ unverändert geblieben über den langen Zeitraum. Eine Import-Schwemme sei bei beiden Produkten nicht zu beobachten gewesen.

"Die gute Nachricht für Deutschland und Europa: Der durch Zölle betroffene Teil der Stahl- und Aluminium-Industrie ist mit ungefähr 4,3 Prozent US-Exportanteil nicht sonderlich abhängig von den Vereinigten Staaten", sagte der Ifo-Experte. "Es zeigt sich, dass die geplanten Zölle rund 1,6 Prozent der gesamten EU-Exporte in die USA betreffen würden. Aus deutscher Sicht wären sogar nur 1,5 Prozent betroffen."

