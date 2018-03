AMS zu Migranten-Bericht: "Waren weder untätig noch beschwichtigend"

Ein von der „Presse“ veröffentlichter interner AMS-Revisionsbericht über den schwierigen Umgang mit Migranten und ein Kommentar von Josef Urschitz (>> Hilflose Manager und ihre migrantischen Problembären) schlagen hohe Wellen. Nun hat sich AMS-Chef Johannes Kopf in einem Facebook-Posting geäußert. Er habe „die angesprochene Revision ausdrücklich angeordnet, um auf diesem schwierigen Gebiet zu optimalen Lösungen zu kommen.“ Viele der AMS-Kunden seinen oftmals in schwierigen persönlichen Situationen, manche mit schweren psychischen Problemen, manche gewaltbereit: „Dies ist etwa der Grund warum wir Deeskalationsschulungen durchführen, gewisse Personen nur zu zweit beraten oder auch Sicherheitskräfte in größeren AMS-Geschäftsstellen beschäftigen.“

Kopf: Bericht verleitet zu Fehlinterpretation

Der Revisionsbericht enthalte „keinerlei Angaben über die Häufigkeit der beschrieben Wahrnehmungen“ und verleite zu Fehlinterpretationen. Aus dem Bericht seien bereits konkrete Maßnahmen abgeleitet worden, die „von der Organisation größtenteils bereits umgesetzt sind.“

So sei ein Leitfaden über den Umgang mit Migranten erstellt worden, aus dem Kopf auch zitiert: „AMS Beraterin oder Berater zu sein, ist oftmals ein schwerer Job. Die Betreuung von Personen aus einem anderen Kulturkreis und mit schlechten Deutschkenntnissen, ist dabei oftmals besonders herausfordernd. Der Vorstand des AMS war in diesem Themenkreis jedoch weder untätig noch beschwichtigend, sondern ist das Thema proaktiv angegangen, hat den Revisionsbericht selbst beauftragt und konkrete Maßnahmen daraus bereits abgeleitet.“

