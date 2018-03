So viele Touristen hat New York noch nie gesehen

Fast 63 Millionen Touristen haben 2017 New York besucht und der Metropole damit einen neuen Rekord beschert. Zum fünften Mal in Folge sei die Zahl der Besucher gestiegen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag (Ortszeit) mit.

2016 waren es noch rund 60,5 Millionen Touristen, 2017 62,8 Millionen. "Wir halten unsere Tore offen für die Welt", sagte de Blasio. "Trotz des Gegenwinds aus dem Weißen Haus haben wir eine Rekordzahl an Besuchern in unsere Stadt verzeichnet."

Anschaulich wird die Touristenschwemme, wenn man sie an der Anzahl der Einwohner misst. Demnach kommen auf jeden der 8,55 Millionen Einwohner von New York 7,4 Touristen. In Österreiches Hauptstadt Wien, in der 1.89 Millionen Menschen wohnen, und im Vorjahr über sieben Milloinen Touristen ankamen, beträgt das Verhältnis 3,7.

Auffällig übrigens, dass in New York die Zahl der internationalen Touristen nur 13,1 Millionen Menschen beträgt, der große Rest sind Besucher aus anderen Teilen der USA.

(APA/red.)