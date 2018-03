So viele Staatsjobs wie noch nie

Wien. Über kaum ein anderes Thema wird in der Wirtschaft so heftig diskutiert wie über die Jobverluste, die durch die Digitalisierung entstehen könnten. Pessimistische Studien gehen davon aus, dass in Österreich mittelfristig bis zu 44 Prozent aller Arbeitsplätze bedroht sind. Doch davon ist bislang wenig zu spüren. Von 2009 bis 2017 wurden in Österreich über 380.000 neue Jobs geschaffen. Dies zeigt eine Auswertung des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, die der „Presse“ vorliegt. Allein im Vorjahr ist die Zahl der unselbstständig Erwerbstätigen von 3,766 Millionen auf 3,892 Millionen gestiegen. Noch nie haben in den vergangenen Jahren so viele Menschen in Österreich eine Beschäftigung gefunden wie 2017. Das Jobwachstum übertrifft alle Prognosen. Wirtschaftsforscher haben deutlich weniger neue Stellen erwartet. Das Plus ist beachtlich, weil in Österreich die Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist.

