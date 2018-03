Arbeitskräftemangel würgt Deutschlands Wirtschaft ab

Wien/München/Berlin. Die gute Nachricht zuerst: In der Eurozone läuft die Wirtschaft wie geschmiert, und auch in Österreich brummt der Konjunkturmotor wie seit Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer gestern veröffentlichten Studie des deutschen Versicherungskonzerns Allianz hervor. Die wirtschaftliche Stabilität habe sich im gesamten Euroraum positiv entwickelt: Der Index liegt aktuell bei 6,8 von möglichen 10,0 Punkten – das ist der höchste Stand seit 2001, schreiben die Allianz-Ökonomen. Sie orten nun eine günstige Gelegenheit für Reformen.

Aufsteiger Österreich

Für Österreich übrigens fällt der „Allianz Euro Monitor“, der die Stabilität und Gesundheit der Euro-Volkswirtschaften misst, besonders positiv aus. Demnach ist das Land im aktuellen Eurozonen-Ranking von Platz neun auf Rang fünf geklettert und „zählt damit neben Irland zu den Aufsteigern des Jahres“, heißt es im Bericht. An der Spitze liegt Deutschland. Griechenland, Italien und Frankreich bilden die Schlusslichter.

Nur vier Länder verschlechtert

Insgesamt haben in der aktuellen Erhebung fünfzehn Euro-Länder eine höhere Bewertung erhalten als 2016, nur vier Länder wurden schlechter beurteilt. Verbesserungen orten die Studienautoren in den meisten Ländern beim Staatsdefizit, der Staatsschulden- und Arbeitslosenquoten sowie bei der Arbeitsproduktivität.

Während die Allianz-Ökonomen zurzeit kein Ende des konjunkturellen Aufschwungs erwarten, sehen aber die deutschen Wirtschaftsweisen für ihr Land, immerhin Europas Wirtschaftslokomotive, allmählich die Alarmglocken läuten. Zwar hat der renommierte Sachverständigenrat seine Prognosen für das heurige Wachstum des deutschen BIP trotz des schwelenden Handelsstreits mit den USA von zuvor 2,2 auf 2,3 Prozent angehoben. Und auch das Essener RWI und das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hoben ihre Vorhersagen auf ein ähnliches Niveau, während das Münchner Ifo-Institut gar 2,6 Prozent prophezeit.

Aber laut Weisenrat sollten die positiven Wachstumsaussichten „nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risken für die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt zugenommen haben“.

Neben dem Wahlergebnis in Italien und dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen trügen hierzu besonders die geplanten US-Zollerhöhungen auf Stahl und Aluminium bei.

Eigene Grenze

Damit nicht genug, stößt Deutschland allmählich an seine eigenen Grenzen. Und zwar durch den jahrelangen Boom, wie das Weisengremium betont. „Die Knappheit an Arbeitskräften dürfte die Wachstumsdynamik zunehmend bremsen“, heißt es in der Prognose. Die Zahl der Beschäftigten dürfte bis 2019 um rund 1,1 Millionen steigen, die der Arbeitslosen um etwa eine Viertelmillion auf 2,275 Millionen abnehmen.

Auch das IfW sieht die Endphase des langen Aufschwungs näher rücken. Dieser dürfte 2019 aber noch einmal durch staatliche Maßnahmen befeuert werden.

Die Wirtschaftsweisen ihrerseits haben für 2019 erstmals eine Prognose abgegeben, die 1,8 Prozent beträgt. Sie sind damit am pessimistischsten. Die anderen führenden Experten nämlich erwarten für das dann zehnte Wachstumsjahr in Folge ein Plus bis zu 2,3 Prozent.

Wegen steigender Steuereinnahmen dürfte 2019 aber der Schuldenberg in Deutschland erstmals wieder die in den EU-Verträgen vorgesehene Höchstgrenze von 60 Prozent des BIP unterschreiten, so die Weisen. (ag./est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2018)