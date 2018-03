Strafzoll-Streit mit USA - ein "Nervenkrimi bis zur letzten Sekunde"

Es gebe Chancen für Europa, die am Freitag in Kraft tretenden US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte fürs Erste abzuwenden, sagte deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag in der ARD. "Das wird ein Nervenkrimi werden bis zur letzten Sekunde." Sollten die US-Zölle allerdings auch für die EU in Kraft treten, werde die Staatengemeinschaft über die bereits in Aussicht gestellten möglichen Gegenmaßnahmen entscheiden, ergänzte Altmaier.

Auf längere Sicht wichtig sei es, die amerikanisch-europäischen Handelsbeziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen. Ziel sei eine tragfähige Vereinbarung, von der beide Seiten profitierten. "Ich bin nicht so schnell bei der Hand mit Deals und Gegendeals", sagte der CDU-Politiker. Es dürfe nichts überhastet entschieden werden.

Altmaier fügte hinzu, in seinen Gesprächen mit US-Handelsminister Wilbur Ross und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington habe er einen "sehr positiven Eindruck" von den beiden Politikern gewonnen. Es sei gegenseitiges Verständnis gewachsen. Am Ende jedoch würden die Zollfragen im US-Präsidialamt entschieden.

(Reuters)