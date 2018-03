Österreichs Arbeitnehmer bei Stundenlöhnen im EU-Spitzenfeld

Luxemburgische Arbeitnehmer verdienten knapp 44 Euro brutto pro Stunde im Vorjahr. Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag lagen die Österreich mit 29,8 Euro an siebenter Stelle in der EU. Schlusslicht waren demnach die Bulgaren mit nur 5,1 Euro. Der EU-Durchschnitt betrug 23,1 Euro pro Stunde, in der Währungsunion waren es 26,9 Euro.

Die Daten von Luxemburg, Belgien, Kroatien und Polen stammen aus 2016. Alle übrigen Länder lagen unter dem EU-Durchschnitt.

Der von Eurostat ausgewiesene Stundenlohn ist brutto - inklusive Sozialleistungen und Steuern.

(APA)