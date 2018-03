Preise für Euro-5-Diesel in Deutschland brechen ein

Die Käufer von Gebrauchtwagen mit Euro-5-Diesel können im Handel aktuell bis zu 50 Prozent Rabatt bekommen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1817 Automobilhändlern, wie der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) mitteilte. Dabei gebe es keinen Unterschied zwischen einzelnen Marken, hieß es.

Im Detail seien für elf Prozent der befragten Händler Euro-5-Diesel derzeit unverkäuflich, ein Drittel gewähre zwischen zehn und 30 Prozent Nachlass. Ein Drittel der Händler gewähre sogar bis zu 50 Prozent Rabatt. Selbst bei Autos mit Dieselmotoren, die die seit 2015 geltende Euro-6-Norm erfüllen, sei die Situation "nicht rosig", teilte der Verband mit. Nur bei den neuesten Euro-6d- und Euro-6d-Temp sehe es anders aus.

Die aktuelle Situation ist eine Folge des Abgasskandals. Solange das Diesel-Thema weiter rumore und Fahrverbote nicht klipp und klar verhindert werden, werde sich die Situation im Handel nicht verbessern, sondern weiter verschlechtern, wird ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn zitiert.

Regierung will Fahrverbote verhindern

Käufer von billigen Diesel-Auto riskieren zwar Fahrverbote, könnten zum Schluß aber durchaus als glücklicher Schnäppchenjäger dastehen. Denn die Frage, ob Fahrverbote für Diesel-Autos wirklich kommen und wenn ja, in welchem Ausmaß, ist derweil weiter ungeklärt.

Der neue Bundesverkehrsminister, Andreas Scheuer (CSU) macht Diesel-Fahrern jedenfalls Hoffnung. In den deutschen Städten sollen bis 2020 die vor allem von Dieselautos verursachten Schadstoff-Grenzwerte eingehalten werden, sagte er im Bundestag. Sein Motto sei: "Keine Panik und keine Verbote, sondern Anreize und Maßnahmen - und das konkret und schnell."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten generell für zulässig erklärt, diese aber als letztes Mittel bezeichnet. Außerdem müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Bundesregierung will flächendeckende Fahrverbote für Diesel in Städten unbedingt verhindern.

(red.)