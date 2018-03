Chinas neuer Zentralbankchef präsentiert sich als Verfechter des Freihandels

Chinas neuer Zentralbankchef Yi Gang hat eine weitere Öffnung des Finanzsektors in Aussicht gestellt. Dieser Prozess müsse aber mit einer Fortentwicklung der Regulierung einhergehen, um Risiken vorzubeugen, sagte Yi am Sonntag in seiner ersten öffentlichen Rede im neuen Amt. Beide Ziele würden mit gleichem Nachdruck verfolgt.

"Die Geschichte hat gezeigt, dass Bereiche, die offener sind, auch wettbewerbsfähiger sind und Bereiche, die weniger offen sind, weniger wettbewerbsfähig sind und zunehmende Risiken bergen", sagte Yi. Zu den angestrebten Reformen zählte er auch Änderungen in der Wechselkursermittlung.

Bereits im November hatte die Führung in Peking angekündigt, dass ausländische Eigner künftig bis zu 51 Prozent an Gemeinschaftsfirmen aus der Wertpapier- und Fondsbranche halten dürfen. Bisher lag die Grenze unterhalb der Mehrheitsschwelle bei 49 Prozent. Binnen drei Jahren sollen Beteiligungshürden in vielen Bereichen des Finanzsektors abgebaut werden.

Yi äußerte sich auf einer hochrangig besetzten Wirtschaftskonferenz in Peking. Sie wurde mitten im Handelsstreit mit den USA von der chinesischen Führung dazu genutzt, sich als Verfechter des Freihandels zu präsentieren. Nach Worten von Vize-Handelsminister Wang Shouwen betreffen die geplanten Öffnungen auch den Telekom-, den Medizin- und den Bildungssektor. In einigen Bereichen werde eine komplette Abschaffung der Beschränkungen für ausländische Aktionäre erwogen. Für die Öffnung von Finanz-, Elektroauto- und Tankstellenbranche sollen eigene Zeitpläne vorgelegt werden.

(APA/Reuters)