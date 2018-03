Kopf und Buchinger bleiben im Amt – vorläufig

Wien. Eigentlich wäre das Treffen unmittelbar „nach Ostern“ geplant gewesen. Aber so schnell dürften AMS-Vorstand Johannes Kopf und Kanzler Sebastian Kurz dann doch nicht zueinanderfinden. Was daran liegt, dass sich zunächst Kopf einer schon länger geplanten Knieoperation unterzieht und Kurz danach mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer China-Reise aufbricht. Das Gespräch werde also erst „Mitte bis Ende April“ stattfinden, schätzt man im Kanzleramt.

