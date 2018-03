Deutsche und Holländer stürmen Skigebiete

Der viele Schnee in den österreichischen Bergen hat Wintersportler aus dem In- und Ausland heuer jubeln lassen. Dementsprechend gut fiel die bisherige Wintersaison (November bis Februar) für die Tourismusbetriebe aus: 49 Millionen Nächtigungen bedeuten ein Plus von 5,7 Prozent. Die Zahl der Ankünfte stieg gleichzeitig um 4,8 Prozent auf 13,26 Millionen, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Das bedeutet bei Nächtigungen und Gästen neue Höchstwerte.

Was die ausländischen Gäste betrifft, sorgten vor allem Deutsche (plus 7,8 Prozent auf 18,26 Millionen) und Niederländer (plus 7,6 Prozent auf 4,37 Millionen) für volle Betten.

Der stärkste Monat war bisher der Februar, auf ihn entfiel ein Viertel der Nächtigungen. Das ist nicht einmal so sehr den Schulferien in Österreich geschuldet, sondern der starken Steigerung ausländischer Gäste. Allerdings fielen auch in den deutschen Bundesländern die Semesterferien in den Februar.

Noch ein interessantes Detail: Zar konnten alle Unterkunfts-Kategorien Zuwächse erzielen, am stärksten zulegen konnten indes Ferienwohnungen und -häuser mit 12,9 Prozent). Gerade im Winter erweist sich offenbar eine Wohnung - vor allem für Familien - als besonders geeignet.