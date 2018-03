Eine absehbare Finanzierungskrise

Wien. „Die Pensionsfrage ist ein nationales Problem, das es zu lösen gilt.“ Diese Worte sprach Finanzminister Hartwig Löger vergangene Woche bei seiner Budgetrede. Denn: „Jeden vierten Euro dieses Budgets geben wir 2018 für Pensionen aus.“ Mit 18,8 Mrd. Euro fließen knapp 24 Prozent des Bundesbudgets von 78,5 Mrd. Euro an pensionierte Beamte beziehungsweise als staatlicher Zuschuss an die Pensionsversicherung. In Summe kostet das Pensionssystem in Österreich pro Jahr 46,2 Mrd. Euro. Und die Ausgaben steigen kontinuierlich an. Die dahinterstehenden Gründe sind seit Jahren bekannt, tiefgreifende Reformen gibt es trotzdem keine. Ein Überblick über die Problemfelder:

