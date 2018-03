Facebook-Krise weitet sich aus: Jetzt ermitteln auch die US-Behörden

Facebook und sein Chef Mark Zuckerberg bekommen derzeit keine Verschnaufpause. Auch in der amerikanischen Heimat wird jetzt ermittelt. Die Verbraucherschutzbehörde FTC vermutet nämlich, dass Facebook die Bedingungen eines im Jahr 2011 ausgehandelten Vergleichs verletzt haben dürfte. Die potenziellen Konsequenzen: Auf Facebook könnten Strafen in der Höhe von hunderten Millionen Dollar zukommen. Konkret geht es um die Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern, die an die Britische Politikberatungsfirma Cambridge Analytica gegangen sind.

Schon im Jahr 2011 hatte Facebook unerlaubt umfassend Daten an App-Anbieter weitergegeben obwohl man den Usern versichert hatte, dass dritte Parteien nur Zugang zu jenen Daten hätten, die sie für die Funktion der jeweiligen App bräuchten. Der springende Punkt: Nach den damaligen Ermittlungen der FTC hatte Facebook im Rahmen des Vergleichs versichert, User in Zukunft zu befragen, bevor Daten an Dritte weitergegeben werden. Sollte die FTC feststellen, dass im Falle von Cambridge Analytica genau das geschehen ist, könnte die FTC dem sozialen Netzwerk eine Strafe von bis zu 40.000 Dollar pro Fall (!) aufbrummen.

„Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass sie solche Verstöße finden“, sagte Jessica Rich, die ehemalige Leiterin des FTC-Büros für Konsumentenschutz, der Nachrichtenagentur Bloomberg: „Die Strafe könnte riesig werden. In die Milliarden wird es zwar nicht gehen, aber hunderte Millionen sind möglich.“

Aber die FTC-Ermittlungen sind nicht die einzige neue Front, die bei Facebook dank des Datenskandals entstanden ist. Christopher Wylie, der Whistleblower, der den Skandal ins Rollen gebracht hatte, sagte vor einem britischen Parlamentsausschuss, dass auch die Firma Palantir Zugang zu den Daten von Facebook hatte. Es habe zwar keine offizielle Kooperation gegeben, aber Mitarbeiter von Palantir hätten in den Büros von Cambridge Analytica mit den Facebook-Daten gearbeitet. Palantir gehört zum Teil dem bekannten Tech-Investor Peter Thiel.

Lautsprecher kommt nicht

Der ist ein offener Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump und sitzt selbst im Aufsichtsrat von Facebook. Pikantes Detail: Miteigentümer von Palantier ist der Wagniskapitalfonds In-Q-Tel. Dessen Eigentümer ist der amerikanische Geheimdienst CIA.

Cambridge Analytica soll die Daten von Millionen Facebooknutzern über eine Umfrage-App erhalten haben. Facebook wusste offenbar schon 2015 von dem Leck, gab sich damals aber zufrieden, als es hieß, dass die Daten gelöscht wurden.

Inzwischen hat Facebook erste Konsequenzen gezogen. So hat man externe Datenhändler aus der Werbeplattform ausgesperrt. Dabei geht es vor allem um Firmen, die zusätzliche Daten zur gezielten Werbung zur Verfügung gestellt hatten. Auch hat Facebook eine Neuordnung und Vereinfachung der Einstellungen zum Datenschutz vorgestellt. Diese Neuerungen wurden zwar als Reaktion auf den Datenskandal interpretiert, wären im Zuge der neuen EU–Datenschutzverordnung aber sowieso notwendig gewesen.

Ein Opfer des Skandals wird in jedem Fall Facebooks Lautsprecher für Wohnungen, dessen Vorstellung auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Der Smart-Speaker soll über Mikrofon und Kamera verfügen – was im Zuge des aktuellen Skandals wohl nicht so gut ankommen würde.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2018)