Under Armour: Geliebt, geschmäht, gehackt

Wien. Es ist der Sommer im Jahr 1995, und die USA werden von einer brutalen Hitzewelle erfasst. Der 23-jährige Collegestudent Kevin Plank ist Football-Spieler. Es macht ihm zu schaffen, seine Baumwoll-T-Shirts in diesen Tagen gleich mehrfach zu wechseln. „Es muss etwas Besseres geben“, findet er. Gesagt, getan. Im Haus seiner Großmutter entwickelt der junge Mann ein neuartiges Funktionsshirt, das vor allem eines kann: gut trocknen. Der amerikanische Sportartikelkonzern Under Armour ist geboren – und Plank wird Milliardär.

Zwischen damals und heute liegen gut 20 Jahre. Die Erfolgsgeschichte des Emporkömmlings hat in jüngster Zeit aber einige Schönheitsfehler bekommen. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass die US-Firma Opfer eines großen Hackerangriffs wurde. 150 Millionen Nutzerkonten der Fitness-App MyFitnessPal sind davon betroffen. Der Datendiebstahl ereignete sich bereits Ende Februar, bemerkt wurde er erst vor wenigen Tagen. Erbeutet wurden Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter. Die Aufarbeitung des Vorfalls laufe noch. Immerhin: Kreditkartendaten und Sozialversicherungsnummern der Kunden sind nicht betroffen. Das Datenleck ist dennoch das bisher größte in diesem Jahr. MyFitnessPal wurde von Under Armour 2015 für 475 Millionen Dollar gekauft. Apps wie diese machen allerdings nur einen verschwindend geringen Teil (1,8 Prozent) des Gesamtumsatzes von fünf Mrd. Dollar (vier Mrd. Euro) aus.

Doch genau Letzterer ist es, der zumindest die Anleger fragend zurücklässt. Denn von Under Armour war der Kapitalmarkt stets Besseres gewohnt: Seit 2013 betrugen die Zuwachsraten des Unternehmens im Schnitt 25 Prozent. Im Oktober des Vorjahrs hieß es dann erstmals in einem Quartal: Erlösrückgang.

2017 war ein „hartes Jahr“

Under Armour ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Der Durchbruch kam allerdings erst nach und nach. 1999 konnte Under Armour seine Produkte im Kinofilm „Any Given Sunday“ von Oliver Stone (mit Al Pacino und Jamie Foxx) platzieren. Das im Film gezeigte Football-Team trug die Ausrüstung des Herstellers. Es folgte die erste große Printanzeige, der Umsatz stieg merklich – und Plank konnte es sich nun leisten, ein Gehalt zu beziehen. In den Folgejahren etablierte der heute 45-jährige Gründer Partnerschaften mit zahlreichen wichtigen Ligen in den USA. 2005 erfolgte schließlich der Börsengang. Heute sponsert Under Armour Sportler aus der ganzen Welt, der österreichische Golfprofi Bernd Wiesberger zählt genauso dazu, wie Skifahrer Marcel Hirscher.

Für Under Armour ist Europa der zweitwichtigste Markt. Aus den Sportartikelgeschäften ist die Marke neben Nike, Adidas oder Puma nicht mehr wegzudenken. Im Vorjahr legten die Umsätze in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) um über 40 Prozent zu, während man in den USA die starke Konkurrenz zu spüren bekam. Nicht unerheblich für eine Firma, deren Verkäufe sich zu 85 Prozent in Nordamerika abspielen. Plank strich 2017 also nicht nur Stellen, sondern auch Filialen zusammen. „Es war ein hartes Jahr für die Firma.“ In den USA legt sich Under Armour vor allem mit Branchenprimus Nike (Umsatz 2017: 34,4 Mrd. Dollar oder 27,9 Mrd. Euro) und mit Adidas (2017: 21,2 Mrd. Euro Umsatz) an. Doch die beiden Unternehmen blieben nicht tatenlos. Ihrem vergleichsweise jungen Konkurrenten wollten sie das Feld nicht überlassen.

2017 setzte Under Armour noch jemand anderer zu: Plank selbst. Seine offene Sympathie für US-Präsident Donald Trump missfiel nicht nur den Kunden. Auch Spitzensportler drohten, sich abzuwenden. Nach den rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im vergangenen Sommer, bei denen Trump klare Worte vermissen ließ, zog Plank schlussendlich die Reißleine – und sich aus Trumps Beratergremium zurück.

2018 soll, geht es nach Plank, wieder anders laufen. Man wolle ein leises Unternehmen, aber eine laute Marke sein. Ganz so einfach könnte dies angesichts des Datenlecks aber nicht werden.

