Der Ölpreis dürfte 2018 hoch bleiben

Auf dem Ölmarkt hat sich zuletzt eine wahre Preisrallye ereignet. Am Montag ist die Notierung für die in Europa relevante Nordsee-Sorte Brent auf 71 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Ende Jänner geklettert. Ein solches Niveau hatte der Markt zuvor jahrelang nicht mehr gesehen, seit der Preis ab Mitte 2014 von 115 Dollar auf zwischenzeitlich unter 30 Dollar (Jänner 2016) abgestürzt war. Aktuell wird das schwarze Gold nahe der Marke von 70 Dollar gehandelt, was für den März ein Plus von über acht Prozent ergibt. Bei der US-Sorte WTI ein ähnliches Bild. Die Preisrallye hat eine ganze Reihe von Gründen. Begonnen hat alles mit dem Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vor knapp zwei Wochen in den USA. Er nährte Spekulationen über neue US-Sanktionen gegen den saudischen Erzrivalen und Ölproduzenten Iran. Dazu kommen stark gestiegene Wetten auf steigende Preise.

Einen ungewollten Beitrag zu den hohen Notierungen bei Öl leistet auch Venezuela, das durch den Ölpreisverfall der vergangenen Jahre finanziell ausgeblutet ist und aus Geldmangel die Förderung zurückfahren musste.

Dabei verdienen die Förderländer schon wieder gutes Geld, seit der Preis Mitte 2017 zu steigen begann. Zu keinem geringen Teil verdanken sie das den Produktionskürzungen, auf die sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und zehn Nicht-Opec-Staaten Ende 2016 geeinigt haben. Nun mehren sich die Anzeichen, dass aus dieser temporären Allianz (genannt Opec+) eine permanente wird.

Einer Aussage des irakischen Ölministers zufolge plädieren mehrere Länder für eine abermalige Verlängerung der eigentlich mit Jahresende auslaufenden Förderkürzungen, obwohl das selbstauferlegte Förderlimit der Opec+ durch die Produktionsausfälle in Venezuela derzeit sogar deutlich unterschritten wird.

Vor dieser Fülle an preistreibenden Faktoren wird momentan etwas außer Acht gelassen, dass die USA, aufgrund des gestiegenen Ölpreises, ihre Produktion wieder massiv auf mittlerweile 10,4 Mio. Barrel pro Tag ausgeweitet und sogar Saudiarabien überrundet haben. Gleichzeitig steigen die dortigen Öllager nicht so schnell an wie vermutet. Die gute Konjunktur treibt einfach die Nachfrage. Übrigens weltweit. Deshalb prognostiziert die Internationale Energieagentur, dass auf dem Ölmarkt in den kommenden drei Quartalen ein Angebotsdefizit herrschen werde. Der Preis könnte also noch länger hoch bleiben.

