Viele Kratzer für die Börsen im ersten Quartal

So sehr wie heuer haben sich Anleger schon lange nicht mehr auf Ostern gefreut. Die seit Freitag bis einschließlich morgen dauernde Handelspause in Europa (in den USA wird morgen schon wieder gehandelt) beruhigt wenigstens kurz einmal die Nerven, die zuletzt ziemlich strapaziert worden sind. Und sie verschafft etwas Zeit, Bilanz zu ziehen über das zu Ende gegangene erste Jahresquartal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)