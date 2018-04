Wer nur auf das Äußere schaut, verliert im Supermarkt

Es war eine Auszeichnung, die die Leitung von Dr. Oetker mit einem sauren Lächeln entgegengenommen haben dürfte. Auf die Kür ihres Vitalis-Früchtemüslis zur Mogelpackung des Jahres 2017 durch deutsche Konsumentenschützer antwortete der Nahrungsmittelkonzern nicht mit einer Danksagung, sondern mit einer schriftlichen Stellungnahme.



Es sei nie die Absicht gewesen, „Verbraucher durch vermeintlich versteckte Preiserhöhungen zu täuschen“, heißt es darin. Die Reduktion des Inhalts von 600 Gramm auf nur noch 500 Gramm bei gleichem Preis sei dem verbesserten Rezept und „entsprechend höheren Rohstoffkosten“ geschuldet. Man sah der Müslischachtel ihren innerlichen Wandel allerdings nicht von vorn an. Sie verlor nur in der Tiefe. Auf dieses Detail ging man nicht ein.



Die Kreativität der Hersteller ist grenzenlos, wenn es darum geht, schrumpfende Inhalte in raffinierte Kostüme zu kleiden. Spätestens seit die EU 2009 die Regeln für einheitliche Verpackungsgrößen abgeschafft hat, kann der aufmerksame Kunde erleben, wie es in Taschentuchpackungen nur mehr neun statt zehn duftender Stück gibt, wie Waschmittelflaschen ausgefallene Einbuchtungen bekommen und Schokoladenriegel kürzer werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)