Eine Frage von Millimetern

Es war über mehrere Jahre eine heiße Diskussion auf EU-Ebene: In welcher Form sollen Nährwerte und Inhaltsstoffe von Lebensmitteln den Konsumenten dargestellt werden? Ärzte und Konsumentenschützer brachten vor rund zehn Jahren die Idee auf, dass in der gesamten Union dem britischen Modell einer Lebensmittelampel gefolgt werden solle.

Die Idee dahinter ist einfach. Für jeden gesundheitsrelevanten Inhaltsstoff – also beispielsweise Fett, Zucker oder Salz – soll es eine färbige Fläche geben, die prominent auf jeder Verpackung angebracht werden muss. Je nach der prozentuellen Menge werden diese Flächen eingefärbt: grün, wenn es sich nur um einen niedrigen und somit gesundheitlich unbedenklichen Anteil handelt, gelb für einen mittleren und rot, wenn der Anteil so hoch ist, dass vermehrter Konsum nach Ansicht von Ärzten vermieden werden sollte.

Befürworter der Ampel erklärten, dass nur ein so einfaches System es den Konsumenten ermöglichen würde, auf einen Blick im Supermarkt eine mit Fakten untermauerte Entscheidung für oder gegen ein Produkt zu treffen. Zudem wäre das Verstecken ungesund hoher Anteile an Zucker oder Fett für Hersteller wesentlich schwieriger. Somit ist es auch kein Wunder, dass sich vor allem die Lebensmittelindustrie stark gegen die Ampel gewehrt hat. Sie würde die Konsumenten nur verwirren. An sich unbedenkliche Produkte wie Olivenöl oder Apfelsaft hätten aufgrund des hohen Fett- beziehungsweise Zuckergehalts rote Punkte bekommen, während etwa Cola light einen grünen Punkt erhalten hätte, so die Argumentation der Gegner.

Schlussendlich setzten sich die Kritiker der Ampel durch. 2010 lehnte das EU-Parlament die Lebensmittelampel ab. Im Jahr darauf wurde jedoch eine Richtlinie beschlossen, die seither die Mindeststandards bei der Lebensmittelkennzeichnung vorgibt. Aufgrund dieser Richtlinie muss jedes verpackte Lebensmittel mit einer Nährwerttabelle versehen sein, in der die sieben wichtigsten Inhaltsstoffe (Brennwert, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Salz) bezogen auf 100Gramm oder 100 Milliliter angegeben sind.

Damit die Konsumenten die Werte nicht überlesen können, wurde auch die Schriftgröße festgelegt. So müssen die Kleinbuchstaben eine Höhe von mindestens 1,2 Millimetern haben. In Österreich ist die Richtlinie aufgrund mehrerer Übergangsfristen seit Dezember 2016 in Kraft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)